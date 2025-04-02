На трассе М-4 «Дон» планируют внедрить беспилотные грузоперевозки

Специалисты рассматривают возможность внедрения технологии беспилотных транспортных средств на трассе М-4 «Дон». Вопрос обсуждали на коллегии министерства транспорта РФ. Об этом министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила в своих соцсетях.

По ее словам, сейчас беспилотные грузоперевозки уже применяют на автодорогах М-1 «Беларусь» и М-12 «Восток». Это технология, при которой используют беспилотные автомобили для перевозки грузов без водителя.

Беликова отметила, что автономные грузовики могут работать круглосуточно, без перерывов, что увеличивает скорость доставки и пропускную способность дорог. Кроме того, системы способны уменьшить число ДТП, связанных с человеческим фактором, и не создавать пробки и заторы.

Также, по мнению министра транспорта Ростовской области, такое решение исключает проблему дефицита квалифицированных водителей.

«Разумеется, существуют и риски. Необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и надежности автономных систем, особенно в тяжелых погодных условиях и на сложных дорогах. В этой связи защита от хакерских атак и киберпреступности является важным фактором», — написала Беликова в Telegram.

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