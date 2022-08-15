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На трассе к морю около Горячего Ключа 15 августа образовалась гигантская пробка

Общество
15.08.2022 08:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-k-moryu-okolo-goryachego-klyucha-15-avgusta-obrazovalas-gigantskaya-probka
На трассе к морю около Горячего Ключа 15 августа образовалась гигантская пробка
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Сильнейший затор появился на федеральной трассе М-4 «Дон» около Горячего Ключа уже с утра. Он начинается практически сразу после станицы Саратовской и заканчивается после железнодорожного вокзала.

По данным «Яндекс.Карты» длинна пробки, выделенной красным цветом, на дороге к Черноморскому побережью составляет почти 9 км. Сервис показывает, что проехать этот участок трассы можно за 1 час 50 минут.

Некоторые автолюбители объезжают пробку возле Горячего Ключа через станицу Саратовскую. На этом направлении сейчас также затруднено движение транспорта. Серьезные пробки образовались на улицах Шоссейная, Ярославского и Революции.

Читайте также: в Краснодарском крае на трассе к морю зафиксировали рекордную пробку длиной 27 км.

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