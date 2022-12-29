На трассе А-147 Джубга — Сочи сняли реверс до конца новогодних праздников
Общество
29.12.2022 10:04
На участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе остановлены работы и снят реверс до 9 января включительно. Работы приостановили из-за резкого увеличения транспортного потока.
К настоящему времени на трассе А-147 завершен ремонт трех важных и сложных участков. На 160 км близ Батумского шоссе установили 110 буронабивных свай и подпорную стену длиной 120 м. В Волконке на 117 км установили 45 свай и построили стену длиной 45 м. Кроме того, досрочно завершили работы на 400-метровом участке в Головинке.
Работы на А-147 не завершены только на участке между 143 и 158 км в Лазаревском районе Сочи. Их планируют возобновить после новогодних праздников и закончить досрочно во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»
Читайте также: строительство дальнего подхода к Крымскому мосту планируют досрочно завершить на Кубани.
Популярные новости
- «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
- Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году