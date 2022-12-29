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На трассе А-147 Джубга — Сочи сняли реверс до конца новогодних праздников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-a-147-dzhubga-sochi-snyali-revers-do-kontsa-novogodnih-prazdnikov
Фото ФКУ Упрдор «Черноморье»

На участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе остановлены работы и снят реверс до 9 января включительно. Работы приостановили из-за резкого увеличения транспортного потока.

К настоящему времени на трассе А-147 завершен ремонт трех важных и сложных участков. На 160 км близ Батумского шоссе установили 110 буронабивных свай и подпорную стену длиной 120 м. В Волконке на 117 км установили 45 свай и построили стену длиной 45 м. Кроме того, досрочно завершили работы на 400-метровом участке в Головинке.

Работы на А-147 не завершены только на участке между 143 и 158 км в Лазаревском районе Сочи. Их планируют возобновить после новогодних праздников и закончить досрочно во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

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