На трассах по пути с Черноморских курортов появились серьезные заторы в сторону Краснодара

Пробки на трассах Краснодарского края в районе побережья образовались к вечеру 13 августа.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в районе Джубги затор в сторону Краснодара растянулся на 3,8 км. Он начинается с Лермонтово. Чтобы проехать это расстояние, потребуется более 30 минут.

На трассе М-4 «Дон» по направлению в краевой центр сразу три серьезные пробки: перед селом Горским — почти 2 км, от Дефановки до Молдавановки — более 12 км и в районе станицы Пятигорской — 3,7 км.

На трассе А-146 два сильных затора по направлению в сторону Краснодара: в Абинском районе перед станицей Холмской — 2,2 км и в Северском районе в районе поселка Черноморского — около 9 км.

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