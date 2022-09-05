На стройплощадке под Краснодаром выявили 13 нелегальных мигрантов
Рейд на территории строительного объекта в поселке Знаменском провели сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате выявили 13 граждан республики Узбекистан. При проверке документов установили, что у троих иностранцев нет трудовых патентов, а 10 иностранцев работают без трудового договора. При этом 12 иностранцев никогда не появлялись по месту регистрации в Краснодаре и все время жили в бытовках на стройке.
В отношении правонарушителей составили административные протоколы о незаконной трудовой деятельности в РФ. Работодателя также привлекли к административной ответственности за незаконный прием на работу в РФ иностранцев. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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