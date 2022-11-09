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На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей

Экономика
09.11.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stroitelstvo-uchastka-tamanskogo-vodoprovoda-napravyat-5-3-mlrd-rublej
На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На строительство участка Таманского водопровода в Темрюкском районе планируют направить 5,3 млрд рублей. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Конкурс проводит ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Подрядные работы включают в себя четыре этапа. В них входит техническая рекультивация, демонтажные работы, устройство и демонтаж страховочных рельсовых пакетов, общестроительные работы, обустройство наружных сетей водоснабжения, прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 17 ноября. Планируется, что работы должны завершить до 10 сентября 2024 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае одобрили 18,5 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов — Ейского, Троицкого и Таманского.

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