На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На строительство участка Таманского водопровода в Темрюкском районе планируют направить 5,3 млрд рублей. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Конкурс проводит ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Подрядные работы включают в себя четыре этапа. В них входит техническая рекультивация, демонтажные работы, устройство и демонтаж страховочных рельсовых пакетов, общестроительные работы, обустройство наружных сетей водоснабжения, прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 17 ноября. Планируется, что работы должны завершить до 10 сентября 2024 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае одобрили 18,5 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов — Ейского, Троицкого и Таманского.