На строительство нового Федоровского гидроузла на Кубани выделят 9 млрд рублей

Новый гидроузел заменит старый объект, который разрушился два года назад. Проект уже разработали, сейчас заключают контракт с подрядчиком.

«Раньше эти рисовые чеки наводняли из Федоровского гидроузла. Но после его разрушения заполнять их стало сложнее. Большие объемы воды пустили из Краснодарского водохранилища. Но объемы урожая все равно снизились в среднем на 25%», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

По словам ученого Виктора Ковалева, несмотря на потери, в прошлом году удалось полностью обеспечить потребность россиян в рисе. Запасы краснодарского водохранилища исчерпываются слишком быстро, и к концу сезона полива риса их может не хватить. Сейчас уровень воды в чеках ниже нормы, и из-за этого падает урожайность.

«Получились не очень хорошие всходы. На ранних всходах посева в среднем засоренность повыше будет, а урожайность — пониже. И это негативно сказывается на результатах», — говорит заместитель директора по научной работе Федерального научного центра риса Виктор Ковалев.

Сорняки — еще одна проблема для аграриев. Сорных растений становиться больше из-за того, что сроки сева сдвинули на две недели, а это — дополнительный расход воды после удобрения.

Сократилась и площадь рисовых чеков в крае. Из-за этого пришлось нарушить правила использования площадей. По стандартам, один чек нельзя засевать больше трех лет подряд.

«На некоторых предприятиях в районах сеют чеки и 4 года, и 5. Это приводит к снижению урожайности, а засоренность увеличивается», — добавляет Ковалев.

Лучшие территории в крае для выращивания риса находятся в Красноармейском, Славянском и Абинском районах. Аграрии стараются повышать там урожайность чеков: сейчас удается собрать по 800-900 тыс. т.

Проблема решиться, когда завершиться реконструкция Федоровского гидроузла. Рядом с ним построят и новую дамбу на реке Кубань.

«По плану, заключить контракт о начале работ должны до 1 августа. После приступят к восстановлению гидроузла. Здесь появятся новые электростанции, обустроят рыбопропускной шлюз и противофильтрационная завеса», — сообщает Шабалда.

На строительство и реконструкцию гидроузла из бюджета страны выделят около 9 млрд рублей. Планируется, что объект будет готов к 2027 году.