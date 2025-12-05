На Ставрополье ОПГ обвинили в разбойных нападениях и хищениях на 700 тыс. рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело против четверых членов банды, которые с октября 2022 года по июль 2024 года совершили серию нападений, вымогательств и хищений.

По данным следствия, вооруженная преступная группа действовала в Буденновске, Ставрополе, селах Садовом и Стародубском. Злоумышленники совершали нападения с угрозами применения насилия и использованием оружия. В результате противоправных действий у потерпевших похищено около 700 тыс. рублей.

Для совершения преступлений участники банды изготовили и хранили огнестрельное оружие с боеприпасами по месту жительства главаря и в специальном схроне. В домовладении организатора ОПГ правоохранители обнаружили около 80 г наркотиков растительного происхождения.

Также во время одного из вымогательств участник банды угнал транспортное средство потерпевшего.

Организатора и троих участников преступной группы обвинили в создании банды, разбое, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и наркотиков. Один из мужчин также обвиняется в угоне автомобиля и уклонении от административного надзора.

Уголовное дело поступило в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

