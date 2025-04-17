На стаи крыс пожаловались жители Музыкального микрорайона в Краснодаре

По словам местных жителей, животные окружили контейнерные площадки, часто залезают в припаркованные автомобили, сгрызая провода.

Дарья Савельева работает в Музыкальном микрорайоне. Она рассказала, что крысы не просто ходят по дворам, но и вредят — в апреле они повредили ее автомобиль. По ее словам, такой случай не первый.

«Своим пристанищем беззастенчивые грызуны выбрали эту контейнерную площадку рядом с домом. Нескончаемый поток еды, мягкие коробки и старые кресла — условия практически пятизвездочные. Но и этого привередливым крысам, видимо, стало мало, если же за деликатесными проводами они повадились на соседнюю парковку», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Крысы переносчики огромного числа болезней — чума, туляремия, паратифы групп А и В, ботулизм, холера, туберкулез.

«Необходимо срочно обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ, сообщить о крысах. УК должна незамедлительно организовать мероприятия по дератизации. Для этого она предварительно заключает договор с организацией, имеющей лицензию и использующей препараты, разрешенные в РФ», — сообщил Роспотребнадзор.

Частые нашествия крыс — проблема многих городов-миллионников. Полностью избавиться от соседства крыс, по мнению ученых, невозможно, однако стремиться держать их численность под контролем — необходимо.

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