На Спартакиаде сильнейших выступят 16 гребцов из Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ стартуют через пять дней на московском гребном канале в Крылатском. У сборной Краснодарского края максимальная по численности заявка — 16 спортсменов и 4 тренера.

Лидеры кубанской команды — титулованные и опытнейшие гребцы. В каноэ Олеся Ромасенко, Виктор Мелантьев и Павел Петров, в байдарке — Кира Степанова. Самыми непредсказуемыми на этом турнире ожидаются заезды экипажей — двоек и четверок.

«Сильные экипажи всегда из разных субъектов. А здесь получится, что они будут разрозненные. Подобрать себе сильную пару из своего субъекта достаточно сложно, поэтому больше всего лотерея», — сказал директор ЦОП Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ Андрей Мокрянский.

Кубанская команда будет соревноваться со сборными более чем 30 регионов страны. Главные конкуренты — Санкт-Петербург и Москва.

Спартакиада сильнейших пройдет по олимпийской программе, в ней 10 дисциплин. Так, 20 августа — день встречи гребцов, а 21 и 22 числа стартуют заезды.

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