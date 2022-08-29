На Спартакиаде сильнейших кубанская сборная легкоатлетов заняла второе общекомандное место
Свою мощь среди сильнейших показали и кубанские легкоатлеты. У кубанцев второе общекомандное место.
Шоу начинается еще до старта. Спортсмены представляют свои команды, подходят к процессу творчески. Например, кубанские девушки сразу показывают свой боевой настрой.
Настрой, похоже, сработал. В эстафете 4 по 100 Олеся Солдатова, Полина Миллер, Виктория Зелих и Наталья Погребняк показывают лучшее время — 51,17. И становятся обладателями золотых наград.
С флагом Кубани на пьедестал почета за четыре дня наши спортсмены поднимались 21 раз. Девять из них — на первую ступень. Лучшими стали и в эстафете 4 по 400 — Савелий Савлуков, Артем Распутин и уже упомянутые выше Олеся Солдатова и Полина Миллер пробежали за 3:04,43. Отличились двое из этой команды и в индивидуальных забегах — Миллер и Савлуков стали лучшими на коронной дистанции 400 м. Золото у кубанцев в семиборье, прыжках длину, метании диска, копья и тройном прыжке. И еще по шесть серебряных и бронзовых наград в различных дисциплинах.
На этой Спартакиаде сильнейших они — почти сильнейшие, у кубанской сборной — второе общекомандное место. Вперед убежала только Москва. На третьем месте — Московская область. Хороший результат на первой Всероссийской спартакиаде. Дальше — больше, уверены спортсмены.
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