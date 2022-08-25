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На соревнованиях по парусному спорту в рамках Спартакиады выступит 21 кубанский яхтсмен

Спорт
25.08.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sorevnovaniyah-po-parusnomu-sportu-v-ramkah-spartakiady-vystupit-21-kubanskij-yahtsmen
Видео канала «Кубань 24»

В Санкт-Петербурге продолжаются соревнования по парусному спорту в рамках Всероссийской спартакиады. Краснодарский край в Северной столице представляет 21 яхтсмен.

Первый день турнира получился скомканным. Утром после церемонии открытия все спортсмены вернулись на берег. Лишь вечером в первых стартах смогли принять участие кайтеры и серферы.

«Я рада, что у нас наконец начались телодвижения в плане гонок, мы наконец стартанули, потому что до этого был такой мандраж, полтора дня нас держали в этом состоянии. Ветер скис настолько сильно, что там, я думаю, мы бы просто не уложились в контрольное время, поэтому судьи приняли правильное решение прекратить гонку», — сказала участница Всероссийской спартакиады по парусному спорту Алиса Кирилюк.

В дальнейшем погодные условия позволили проводить гонки. Всего за медали Спартакиады сражаются 152 гонщика из 15 регионов России. Соревнуются спортсмены в девяти классах на четырех дистанциях: желтой, зеленой, красной и белой. Кубанские яхтсмены — в числе претендентов на победу. В классе 470 вторую промежуточную позицию вместе с москвичкой Алисой Кирилюк занимает кубанец Денис Грибанов. Павел Созыкин после двух соревновательных дней также располагается на второй позиции в самом многочисленном классе — лазер-стандарт.

«В целом гонка была очень интересная, сложная в то же время. Был слабый ветер, присутствовало течение, которое влияло на выбор правильной тактики. В целом, я разобрался в этих условиях. Мне понравилось, я доволен», — сказал участник Всероссийской спартакиады по парусному спорту Павел Созыкин.

Впереди у яхтсменов еще три соревновательных дня. Завершится Спартакиада в Санкт-Петербурге в воскресенье.

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