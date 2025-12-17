На слет юных журналистов в ВДЦ «Смена» под Анапой собрались более 100 подростков

В декабре во Всероссийском детском центре «Смена» обучение журналистскому мастерству пройдут 111 мальчиков и девочек со всей страны.

Хедлайны, редакционные задания, запись интервью — все по-взрослому и по-настоящему. И это не будни новостной редакции, а способ примерить на себя профессию тележурналиста. ВДЦ «Смена» сделал все, чтобы это знакомство стало не только полезным, но и незабываемым.

Обучать детей будут лучшие из лучших. Например, обладательница сразу двух статуэток ТЭФИ Екатерина Катеева. Ее задача — тренировать будущих телезвезд не бояться камеры, объяснить, как работает телевидение, а главное — научить детей верить в свои силы и в яркое будущее, которое для них обязательно наступит.

«Гораздо приятнее через 10 лет видеть своих учеников в роли журналистов-профессионалов, которые приезжают на съемку, берут интервью. Либо они уже работают в Москве не только журналистами, а представителями творческих профессий, учатся в актерских вузах. И ты понимаешь, что они счастливы», — делится преподаватель Екатерина Катеева.

Каждый из участников этой смены занимался журналистикой дома, присылал свои работы и в итоге на две недели погрузился в удивительный мир медиа. Для многих встречи с профессионалами и единомышленниками — исполнение детской мечты.

«Я бы хотел попробовать себя в аудиожурналистике и подкастинге. Конкретно работать с голосом: выстраивание тона речи, прорабатывание. То есть то, что помогает правильно говорить», — делится воспитанник ВДЦ «Смена» Максим Акулов.

Подготовкой будущих профессионалов в «Смене» занимаются уже 10 лет. Раскрытие творческих способностей и профориентирование — одна из важнейших задач Центра.

«Особая ценность форума — это возможность пообщаться и получить практические навыки непосредственно у профессионалов своего дела, которые приехали с мастер-классами и проводят образовательные занятия. Это в том числе телерадиокомпания «Кубань 24», — рассказывает руководитель дирекции креативных программ ВДЦ «Смена» Оксана Еськова.

Перед Новым годом дети вернутся домой с новыми знаниями, впечатлениями и уверенностью в том, что телевидение им точно покорится.

