На сайте мэрии Краснодара заработал раздел для мобилизованных и их семей

Видео канала «Кубань 24»

Там можно найти информацию о мерах поддержки в городе и о том, как ими воспользоваться, а также куда обратиться по вопросам частичной мобилизации.

Какие меры социальной поддержки можно получить? Для детей мобилизованных предусмотрен бесплатный проезд. Также школьникам с 5 по 11 класс предоставят бесплатное питание в учебном заведении. Члены семей могут обратиться за помощью в поиске работы. Родители имеют право написать заявление с просьбой перевести ребенка в учебное заведение, которое находится ближе всего к дому. В специальном разделе указан и перечень документов для оформления льгот.

Еще на сайте есть информация о кредитных каникулах для мобилизованных. Отсрочка позволяет участнику СВО или членам его семьи временно приостановить платежи по займам. В Банке России отметили, каникулы предоставляются мобилизованному на срок службы по контракту или участия в специальной военной операции плюс еще 30 дней.

Консультируют не только онлайн. В Краснодаре работает Центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных. Он находится на улице Северной, 365. Посетить центр можно по будням с 9:00 до 17:00, а также в субботу. Специалисты расскажут о муниципальной поддержке семей мобилизованных и помогут в оформлении льгот. Задать вопросы о работе Центра можно в указанные часы и по телефону горячей линии.

По поручению главы региона участники спецоперации из Краснодарского края получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. На нее претендуют мобилизованные и те, кто пошел служить по контракту добровольцем после 21 сентября 2022 года.