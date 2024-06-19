На реконструкцию аэропорта Курганинска выделили 25 миллионов рублей

Средства на работы выделили из краевого бюджета. Сейчас идет первый этап реконструкции: ремонтируют диспетчерский пункт, а в зданиях бывшего аэропорта подключают водоснабжение, канализацию, ведут систему отопления.

«В прошлом это был Курганинский аэропорт. Сейчас — посадочная площадка «Курганинск». И она возобновляет свою работу. Аэронавигационный паспорт посадочной площадки позволяет здесь приземляться и взлетать самолетам малой авиации», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

На территории площадки уже построен ангар. Отсюда частные легкомоторные самолеты смогут летать в другие регионы. Пока речь не идет о регулярном пассажирском авиасообщении, но все идет к этому, отметила историк Елена Гончарова.

«Каждый час отсюда отлетали самолеты. Это была краевая система. Мы могли попасть в Темрюк, Лабинск, Новороссийск. В общем, это была проверенная база», — говорит она.

«Здесь будет две беседки для ожидающих. Функционирование посадочной площадки в основном происходит в весенне-осенний период, и погода еще будет позволять находиться на улице. Для санитарной авиации, которая прилетает зимой, мы готовим комнату внутри — там будет помещение», — сообщает директор Молодежного центра «Полет» Максим Тюкалов.

Ремонт здания аэропорта завершат к концу года. Это будет единственная взлетная площадка в регионе, которая находится не в частной собственности, а принадлежит муниципалитету.