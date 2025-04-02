На регулярные прорывы канализации пожаловались жильцы домов в Краснодаре

Придомовую территорию жилого комплекса «Арбатский» в районе улицы Петра Метальникова на протяжении пяти месяцев топит канализацией. Почти 800 квартир в доме заселены, их владельцы не могут спокойно выгуливать питомцев, выпускать детей играть во дворе или выносить мусор.

«Обстановка на улице имени Цезаря Куникова, 18 стала для жителей уже привычной. Из всех канализационных люков каждый вечер рекой текут фекалии. Сейчас остались только небольшие лужи, но запах зловонный. Местные жители в отчаянии», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

За прошедшие пять месяцев люди пытались устранить проблему, звонили в различные инстанции, просили помощи у управляющей компании и водоканала.

— Никак не можем понять, кто решит эту проблему, очень хотелось бы, чтобы она была решена.

— Жители нашего жилого комплекса заложили уже мешки, начали решать эту проблему сами.

С 21:00 и до 1:00 жилой комплекс затапливает. По словам жильцов, определенный промежуток времени связан с загруженностью на водоканал, расположением корпусов и ошибками при строительстве дома.

«Труба находится за территорией ЖК по улице Жигуленко, она не в нашей зоне ответственности. Мы тоже думали, что она бесхозная, но, оказывается, она принадлежит, хотя я не могу этого утверждать, застройщику. Я думаю, что несет ответственность именно он», — сказал главный инженер УК «ЮГИНСЕРВЕРС» Иван Шипицын.

Журналисты отправили письмо в компанию, чтобы узнать у застройщика официальный ответ по этой теме.

«В связи с ремонтом в пиковые часы происходили перегрузка сетей и разлив канализации. Со своей стороны застройщик жилого комплекса по согласованию с городскими службами и департаментом городского хозяйства организовал дежурство спецтехники, которая производит откачку в часы пик», — сообщили в пресс-службе ГК «АльфаСтройИнвест».

Специальные машины продолжат откачку стоков до окончания ремонтных работ на канализационно-насосной станции.

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