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На развитие новых регионов РФ из федерального бюджета выделят почти 2 трлн рублей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-razvitie-novyh-regionov-rf-iz-federalnogo-byudzheta-vydelyat-pochti-2-trln-rublej
На развитие новых регионов РФ из федерального бюджета выделят почти 2 трлн рублей
На развитие новых регионов РФ из федерального бюджета выделят почти 2 трлн рублей

Об этом 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном». В мероприятии приняли участие 30 школьников.

Глава государства отметил, что в новых регионах России живут очень трудоспособные, талантливые и энергичные люди. Все они готовы работать, нужно только создать условия для этого.

«Ну конечно, нужна поддержка. В ближайшие 2,5 года только с федеральных источников планируется выделить почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий. Это приличные деньги», — сказал Путин.

Президент добавил, что в регионах видят, как федеральные власти настроены на их развитие. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области необходимо поднимать до среднероссийского уровня.

Донецкая народная республика, Херсонская область, Луганская народная республика и Запорожская область стали новыми регионами России в конце сентября прошлого года по итогам проведенных референдумов. По данным местных избиркомов, более 90% жителей этих регионов поддержали вхождение в состав РФ.

Читайте также: избиратели из новых регионов России могут проголосовать на выборах в Краснодарском крае. Сделать свой выбор можно будет в Единый день голосования на специальных участках, которые будут работать по всему краю с 1 по 4 сентября.

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