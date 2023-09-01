На развитие новых регионов РФ из федерального бюджета выделят почти 2 трлн рублей

Об этом 1 сентября сообщил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном». В мероприятии приняли участие 30 школьников.

Глава государства отметил, что в новых регионах России живут очень трудоспособные, талантливые и энергичные люди. Все они готовы работать, нужно только создать условия для этого.

«Ну конечно, нужна поддержка. В ближайшие 2,5 года только с федеральных источников планируется выделить почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий. Это приличные деньги», — сказал Путин.

Президент добавил, что в регионах видят, как федеральные власти настроены на их развитие. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области необходимо поднимать до среднероссийского уровня.

Донецкая народная республика, Херсонская область, Луганская народная республика и Запорожская область стали новыми регионами России в конце сентября прошлого года по итогам проведенных референдумов. По данным местных избиркомов, более 90% жителей этих регионов поддержали вхождение в состав РФ.

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