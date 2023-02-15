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На развитие науки в России направят 1,2 трлн рублей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-razvitie-nauki-v-rossii-napravyat-1-2-trln-rublej
На развитие науки в России направят 1,2 трлн рублей
Фото unsplash.com

Об этом 15 февраля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета Федерации.

Всего расходы по госпрограмме «Научно-техническое развитие Российской Федерации» составят 1,2 трлн рублей. Почти половину этой суммы направят на исследования и разработки.

«Из них 559 млрд (46,6%) — научные исследования и разработки», — говорится в презентации Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что аналогичную сумму планируют выделять на развитие науки ежегодно. По его словам, в новой программе собрали все средства на отечественную науку и объединили 34 ранее разрозненные госпрограммы.

На поддержку образовательных центров мирового уровня в 2023 и 2024 годах направят более 4,6 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

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