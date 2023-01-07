На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 1 тыс. 500 обращений
Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».
С 5 января на «Прямую линию» поступило свыше 1 тыс. 500 сообщений. Из них более 1 тыс. вопросов прислали в чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону направили 336 обращений. Еще 127 вопросов поступило через «Госуслуги».
Большинство вопросов касаются ЖКХ (41%), транспорта и дорожного хозяйства (14%), соцобеспечения (10%), а также строительства и архитектуры (6%).
Наибольшее число обращений поступает от жителей Краснодара, Сочи, Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.
Задать вопросы губернатору можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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