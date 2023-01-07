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На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 1 тыс. 500 обращений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pryamuyu-liniyu-veniamina-kondrateva-postupilo-svyshe-1-tys-500-obrashhenij
На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 1 тыс. 500 обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».

С 5 января на «Прямую линию» поступило свыше 1 тыс. 500 сообщений. Из них более 1 тыс. вопросов прислали в чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону направили 336 обращений. Еще 127 вопросов поступило через «Госуслуги».

Большинство вопросов касаются ЖКХ (41%), транспорта и дорожного хозяйства (14%), соцобеспечения (10%), а также строительства и архитектуры (6%).

Наибольшее число обращений поступает от жителей Краснодара, Сочи, Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Задать вопросы губернатору можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на какие вопросы губернатор Кубани ответил в прошлом году.

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