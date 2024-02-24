На Приморской набережной в Сочи впервые построят глубоководные волноломы

Инновационный для города механизм берегозащиты мэр Сочи Алексей Копайгородский представил Министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, который посетил курорт с рабочим визитом.

Уже разработана концепция модернизации Приморской набережной. Она предусматривает механизм строительства глубоководных волноломов. Была построена их физическая модель, подтвердившая эффективность гидротехнической защиты.

«Проект первого этапа реконструкции набережной прошел общественные обсуждения и получил положительные заключения госэкспертизы и государственной экологической экспертизы», — сообщил Алексей Копайгородский.

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