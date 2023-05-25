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На поврежденном из-за оползня участке трассы в Апшеронском районе ввели режим ЧС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-povrezhdennom-iz-za-opolznya-uchastke-trassy-v-apsheronskom-rajone-vveli-rezhim-chs
На поврежденном из-за оползня участке трассы в Апшеронском районе ввели режим ЧС
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет 69-м км дороги «Майкоп — Туапсе» в Хадыженске. В ночь на 25 мая из-за сильных дождей там сошел оползень. Из-за этого произошло разрушение откоса обочины и покрытия проезжей части.

В связи с этим на 69 км автодороги «Майкоп — Туапсе» со 140 до 440 м ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Постановление об этом подписала мэр Хадыженска Юлия Захарова.

Согласно документу, руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации на трассе возложили на вице-мэра Хадыженска Артура Агопьяна.

При этом оползневые процессы на этом участке дороги продолжаются. Существует угроза его полного разрушения. Известно, что этот участок трассы является единственной дорогой для 3,5 тыс. жителей Куринского сельского поселения в другие населенные пункты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас транспорт на поврежденном участке трассы «Майкоп — Туапсе» движется по левой обочине.

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