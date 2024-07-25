На покупку жилья детям-сиротам на Кубани в 2024 году выделили 5,4 млрд рублей

На Кубани за последние 5 лет более 6 тыс. 300 детей-сирот получили жилье, на это было направлено свыше 17 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Алексей Гедзь.

«Финансирование постоянно увеличивается. Для сравнения: в 2020 году на эти цели выделяли всего порядка 2,4 млрд рублей», — отметил Алексей Гедзь.

В этом году на приобретение квартир для детей-сирот выделили 5,4 млрд рублей. Из них 4,5 млрд — направлены из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Дети Кубани», и более 500 млн — из федерального.

На эти средства до конца 2024 года на Кубани планируют обеспечить жильем 1 тыс. 395 детей-сирот. С начала года в свои квартиры уже заселились 362 человека, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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