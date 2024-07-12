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На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью направят 5,7 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podderzhku-paromnogo-soobshheniya-mezhdu-krymom-i-kubanyu-napravyat-5-7-mlrd-rublej
На поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью направят 5,7 млрд рублей
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Распоряжение о выделении средств из федерального бюджета подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства выделят ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», обеспечивающему работу шести паромов, курсирующих между полуостровом и материковой частью РФ. Паромы перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Работу проводят по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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