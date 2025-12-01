На побережье Геленджика приступили к сносу незаконного жилого комплекса на 40 га

Под контролем судебных приставов начался демонтаж незаконно построенного жилого комплекса на территории Геленджикского лесничества.

Участок земли площадью около 40 га, предназначенный для создания общедоступной зоны детского отдыха, был застроен комплексом частных капитальных построек. На территории незаконно возвели жилые дома, бассейны и спортивные сооружения.

После многолетних разбирательств с новосибирской компанией суд постановил снести все объекты. Требование о проведении демонтажных работ вручили собственнику.

Для сноса жилого комплекса приставы привлекли строительную организацию. Также объекты на территории заранее отключили от газоснабжения. Как только все строения освободили от имущества, подрядчик начал разборку конструкций.

Уточняется, что все расходы по сносу объектов будут взысканы с их собственника. Работы будут проводиться при соблюдении бережного отношения к окружающей среде, сообщает официальный Telegram-канал ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

