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На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций

Общество
21.07.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhah-sochi-ohrannikov-obyazhut-vyzyvat-politsiyu-v-sluchae-konfliktnyh-situatsij
На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщили 21 июля на совещании в мэрии Сочи. Основной темой мероприятия стало обеспечение безопасности отдыха у моря.

Кроме вопросов по санитарно-эпидемиологическим требованиям к воде и содержанию территорий, обсудили необходимость обеспечить безопасность и в плане общественного правопорядка.

«Безопасность отдыха у моря жителей и гостей курорта — наша приоритетная задача. На каждом пляже должны присутствовать сотрудники частных охранных организаций, незамедлительно реагирующие на нештатные ситуации. С охранниками необходимо проводить инструктаж по правилам и действиям в случае нарушений общественного порядка на вверенных им территориях. Согласно инструкции, им необходимо вызывать сотрудников полиции», — сказал замдиректора департамента курортов, туризма и потребсферы Сочи Сергей Ганчуков

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил закрепить за каждым пляжем Сочи сотрудников территориальных подразделений администрации и полиции. Отдельно отметили, что для работников пляжей обязательна униформа, позволяющая определить, спасатель это или сотрудник охраны.

На каждом пляже установили стенды с правилами поведения для отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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