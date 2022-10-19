На платформе «Мы вместе» можно оказать поддержку мобилизованным и их семьям
Акция взаимопомощи сейчас действует в обновленном формате. На интернет-платформе появились новые разделы. Также при поддержке «Народного фронта» принимает звонки круглосуточная горячая линия.
По словам организаторов проекта, близкие и родные военных, которые нуждаются в поддержке, могут найти на сайте нужную рубрику, заполнить заявку, и с ними обязательно свяжутся.
При поддержке Министерства юстиции России мобилизованным оказывают юридическую помощь в формате консультаций на горячей линии 8(800) 200-34-11. Кроме того, многим требуется психологическая поддержка. Специалисты помогут справиться с паникой и научат, как бороться со стрессом, как успокоить близких. Чат работает в мессенджерах и соцсетях с 9:00 до 21:00.
Не забыли и о домашних питомцах. Волонтеры готовы ухаживать за собаками и кошками мобилизованных, выгуливать животных, сводить их к ветеринару и доставить необходимый корм. Есть раздел и для тех, кто хочет оказать поддержку семьям мобилизованных и военнослужащих. В нем можно пожертвовать деньги. Сбором занимается Российский Красный Крест. Помимо этого, можно перевести деньги или передать необходимые товары вместе с фондом «Все для Победы».
Помогут и тем, кто считает, что им неправомерно доставили повестку. В чат-боте разъяснят ситуацию и разберутся в проблеме.
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