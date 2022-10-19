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На платформе «Мы вместе» можно оказать поддержку мобилизованным и их семьям

Общество
19.10.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-platforme-my-vmeste-mozhno-okazat-podderzhku-mobilizovannym-i-ih-semyam
Видео канала «Кубань 24»

Акция взаимопомощи сейчас действует в обновленном формате. На интернет-платформе появились новые разделы. Также при поддержке «Народного фронта» принимает звонки круглосуточная горячая линия.

По словам организаторов проекта, близкие и родные военных, которые нуждаются в поддержке, могут найти на сайте нужную рубрику, заполнить заявку, и с ними обязательно свяжутся.

При поддержке Министерства юстиции России мобилизованным оказывают юридическую помощь в формате консультаций на горячей линии 8(800) 200-34-11. Кроме того, многим требуется психологическая поддержка. Специалисты помогут справиться с паникой и научат, как бороться со стрессом, как успокоить близких. Чат работает в мессенджерах и соцсетях с 9:00 до 21:00.

Не забыли и о домашних питомцах. Волонтеры готовы ухаживать за собаками и кошками мобилизованных, выгуливать животных, сводить их к ветеринару и доставить необходимый корм. Есть раздел и для тех, кто хочет оказать поддержку семьям мобилизованных и военнослужащих. В нем можно пожертвовать деньги. Сбором занимается Российский Красный Крест. Помимо этого, можно перевести деньги или передать необходимые товары вместе с фондом «Все для Победы».

Помогут и тем, кто считает, что им неправомерно доставили повестку. В чат-боте разъяснят ситуацию и разберутся в проблеме.

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