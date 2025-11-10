На плантациях Мацесты в Сочи начался сезон цветения чая

На плантациях благоухает камелия китайская, усыпанная крупными белыми цветами. Обычно чай цветет с середины октября до середины ноября, но в этом году благодаря теплой кубанской осени и прогнозам на зиму цветение может продлиться вплоть до новогодних праздников.

Чайные плантации Мацесты уникальны — каждый сезон особенный. Сейчас, когда чай цветет, все вокруг благоухает. Кусты усыпаны цветами – большинство из них долгожители — им около 80 лет, и они продолжают давать урожай. Предприятие ведет свою историю с 1947 года.

«Наши плантации единственные в Краснодарском крае, где в промышленных объемах выращивают и перерабатывают чай. У нас нет сторонних организаций, помощников, иностранных специалистов бесценных. Все 120 наших работников — жители наших сел», — рассказывает, председатель совета директоров ГК «Мацеста Чай», президент ассоциации производителей краснодарского чая Константин Туршу.

Чай Мацестинской фабрики признан лучшим в России. Константин Туршу получил Столыпинскую премию за возрождение отрасли. Предприятие полного цикла выпускает более 100 видов чая, который продается по всей стране. Продукция компании востребована и за рубежом. Пока чай цветет, плантациями можно любоваться на экскурсиях в Сочи в селе Измайловка и там же увидеть, как собирают листья можно в сезон, который начнется в мае.

