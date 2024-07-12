На пешеходном мосту в Сочи установили новый элемент ажурной вуали

Речь идет о пешеходном мосту «Волшебный лист», которые строят через реку Сочи. Его начали возводить в декабре 2022 года.

Мост весит более 200 т, его мост протяженность — 50 м, а высота — 7 м. Черенок листа и ажурную вуаль создали на заводе Санкт-Петербурга.

«Напомню, «Волшебный лист» возводится в рамках проекта восстановления и благоустройства курортной инфраструктуры в устье реки Сочи. Его расположение очень удачное, говорю это, как местный житель. От «Ривьеры» можно будет сразу попасть на набережную Маяка, прогуляться и даже заглянуть на Морской вокзал», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Все основные работы проводились по «зеленым» технологиям, то есть без захода тяжелой техники в устье реки Сочи и не нарушает ее экосистему. Завершить строительство моста планируют в 2024 году. Пока неизвестно, когда его откроют — многое зависит от экспертов контрольных органов и структур.