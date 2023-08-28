На первенстве России по конкуру кубанские всадники завоевали 12 медалей

На турнире в Тверской области награды разыгрывали среди сильнейших всадников страны в возрасте от 10 лет до 21 года.

Кубань представляли Александра Морозова, Ульяна Черная и Ксения Титовец. По итогам первенства они завоевали 12 медалей, в том числе 7 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых.

«Дисциплина развивается на территории районных обществ Кубанского казачьего войска. Наши спортсмены демонстрируют стабильные результаты и регулярно становятся победителями и призерами различных состязаний», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Кубанские спортсмены третий год подряд становятся лидерами всероссийских соревнований. В регионе конным спортом занимаются около 1 тыс. человек в 16 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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