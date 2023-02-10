На олимпийской трассе «Санки» в Сочи завершились «Гонки чемпионов»
Это старт представителей сборной России. В скелетоне победил кубанский участник Игр в Пекине Евгений Рукосуев.
Он опередил олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова. В бобслее лучшей стала кубанская четверка: Максим Андрианов, Егор Грязнов, Николай Гнездилов, Дмитрий Лопин. Бронзу выиграл еще один местный квартет: Кирилл Голубев, Алексей Пушкарев, Алексей Кислица, Никита Захарченко. В борьбу кубанских коллективов вклинился экипаж Ростислава Гайтюкевича.
«У меня экипаж выступает очень давно. Это Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев. Алексей у нас самый свежий, но и самый сильный», — сказал серебряный призер «Гонки чемпионов» Ростислав Гайтюкевич.
Трассе «Санки» на неделе исполнилось 10 лет. Российские сборники тренируются и выступают на ней с сентября. Здесь же проходят все основные старты. В феврале «Санки» примут первенства страны по бобслею и скелетону, в марте — чемпионат. Завершится сезон в апреле.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М