На олимпийской трассе «Санки» в Сочи завершились «Гонки чемпионов»

Это старт представителей сборной России. В скелетоне победил кубанский участник Игр в Пекине Евгений Рукосуев.

Он опередил олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова. В бобслее лучшей стала кубанская четверка: Максим Андрианов, Егор Грязнов, Николай Гнездилов, Дмитрий Лопин. Бронзу выиграл еще один местный квартет: Кирилл Голубев, Алексей Пушкарев, Алексей Кислица, Никита Захарченко. В борьбу кубанских коллективов вклинился экипаж Ростислава Гайтюкевича.

«У меня экипаж выступает очень давно. Это Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев. Алексей у нас самый свежий, но и самый сильный», — сказал серебряный призер «Гонки чемпионов» Ростислав Гайтюкевич.

Трассе «Санки» на неделе исполнилось 10 лет. Российские сборники тренируются и выступают на ней с сентября. Здесь же проходят все основные старты. В феврале «Санки» примут первенства страны по бобслею и скелетону, в марте — чемпионат. Завершится сезон в апреле.