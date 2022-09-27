На новом участке Троицкого группового водовода уложили 7 км труб
Сейчас строят ветку водовода длиной 11 км на участке от станицы Неберджаевской до насосной станции под Новороссийском.
По словам вице-губернатора Краснодарского края Евгения Наумова, уже уложили 7 км труб, подготовили 10 км траншеи.
«Продолжают сварочные работы, устройство монолитных камер. Завершить основные строительные работы планируем до конца 2022 года», — добавил замглавы региона.
После этого начнется заключительный этап реконструкции — от Новороссийска в сторону Кабардинки начнут прокладывать еще 17 км труб. Новый водовод позволит наладить водоснабжение и увеличить его объем для 500 тыс. жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска.
Троицкий групповой водовод реконструируют по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. К реконструкции приступили в 2020 году. Уже ввели новые ветки протяженностью 41 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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