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На новом участке Троицкого группового водовода уложили 7 км труб

Общество
27.09.2022 15:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-novom-uchastke-troitskogo-gruppovogo-vodovoda-ulozhili-7-km-trub
На новом участке Троицкого группового водовода уложили 7 км труб
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас строят ветку водовода длиной 11 км на участке от станицы Неберджаевской до насосной станции под Новороссийском.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Евгения Наумова, уже уложили 7 км труб, подготовили 10 км траншеи.

«Продолжают сварочные работы, устройство монолитных камер. Завершить основные строительные работы планируем до конца 2022 года», — добавил замглавы региона.

После этого начнется заключительный этап реконструкции — от Новороссийска в сторону Кабардинки начнут прокладывать еще 17 км труб. Новый водовод позволит наладить водоснабжение и увеличить его объем для 500 тыс. жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска.

Троицкий групповой водовод реконструируют по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. К реконструкции приступили в 2020 году. Уже ввели новые ветки протяженностью 41 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани строительство нового участка Троицкого группового водопровода завершат до конца осени.

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