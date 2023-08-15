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На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе 16 августа включат сирены

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-neftepererabatyvayushhem-zavode-v-tuapse-16-avgusta-vklyuchat-sireny
На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе 16 августа включат сирены
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Плановую проверку готовности локальной системы оповещения на РН-Туапсинском НПЗ проведут 16 августа в 10:00.

На время проверки на Туапсинском нефтезаводе включат электрические сирены, по громкой связи начнется голосовое оповещение о проводимой проверке.

Жителей Туапсе просят оставаться на своих рабочих местах и сохранят спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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