На нашествие крыс пожаловались жители Восточно-Кругликовского района Краснодара

Грызуны поселились возле водоема, где размножаются и прибавляют в весе. По мнению жителей, их численность уже достигла угрожающих масштабов, что может повлечь санитарно-эпидемиологическую проблему.

По словам местных жителей, грызунов здесь десятки, крысы чувствуют себя комфортно.

— Вдоль берега если пройти, то они выбегают. Я видел 20 или 30 штук за один раз.

Дом грызуны нашли на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы. Обитают они рядом с водоемом вместе с черепахами и утками. Такое соседство пугает горожан.

— Скопления большие, роятся здесь. Хочется поскорее уйти отсюда.

Мимо крысиного логова идут ученики в школу и обратно, родители гуляют с детьми. Многие спускаются к водоему. Также место пользуется популярностью и у рыбаков. Особую тревогу у жителей вызывает поведение грызунов в ночное время. С наступлением темноты они массово перемещаются из прибрежной зоны в сухопутную. По словам Артема Смолякова, крысы бегают по всему району.

«Я люблю эти пруды, часто гуляю со своими детьми, вечером здесь очень много крыс. По вечерам они появляются, перебегают дорогу, идут к мусоркам, чтобы кормиться. Это опасно, это антисанитария», — сетует местный житель Артем Смоляков.

Опасаться таких соседей необходимо, ведь они переносчики десятков болезней, есть и смертельные для человека. Неравнодушные жители уже написали письмо в администрацию города и Роспотребнадзор. Они просят организовать в срочном порядке проведение необходимых мер и усилить контроль за санитарным состоянием территории.

