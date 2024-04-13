На награду «Хрустальный компас» претендуют 14 проектов Краснодарского края

Проголосовать за понравившуюся инициативу в области сохранения природного и историко-культурного наследия РФ можно до 1 мая.

Голосование проходит на сайте национальной премии «Хрустальный компас».

«Это единственная номинация, победителя которой будут выбирать не члены экспертного совета, а все желающие. Каждый может поддержать понравившиеся ему инициативы, проекты, достижения», — сказал председатель оргкомитета премии Иван Чайка.

Среди проектов Краснодарского края — «Архитектурный облик южной столицы» департамента имущественных отношений Кубани. Также проект издания природоохранной литературы Минприроды региона, Календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий на 2024 год от департамента внутренней политики.

Кроме того, на награду претендуют Центр винного туризма Абрау-Дюрсо, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, эколого-благотворительный проект «Радуга крышек Сочи» и другие.

Проект, набравший максимальное количество голосов, победит в номинации «Признание общественности». В остальных 10 номинациях обладателей победителей определит экспертный совет. Имена победителей огласят на торжественной церемонии в Москве 30 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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