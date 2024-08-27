На месте строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре демонтируют гаражи

В Краснодаре на участке трамвайной линии от Западного депо до улицы Красных Партизан идут подготовительные работы для строительства Западной трамвайной линии. Сейчас там демонтируют смотровые ямы и фундаменты бывших гаражей, убирают аварийные деревья.

Подрядчик отметил, что компенсацию уже перечислили в муниципальный бюджет — она будет направлена на озеленение.

Далее специалисты преступят к замене грунта, подготовке балластного слоя, установке дренажной системы и рельсошпальной решетки.

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