На Мамайском перевале завершают укрепление обрушившегося из-за дождей склона
Общество
01.08.2022 11:57
Ливни, обрушившиеся на центральные районы Сочи в конце июля, спровоцировали сель на Мамайском перевале. Местами грунт порвал защитную сетку.
В настоящее время ФКУ «Черноморье» завершает работы на 171 км трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией. Там ранее на 600-метровом участке под защитную укрепляющую сетку обвалился грунт.
Работы начали в выходные, чтобы избежать дополнительной нагрузки на пропускную способность дороги. Завершить их планируют в течение дня 1 августа. Рабочим предстоит вывезти в общей сложности до 300 куб. м грунта и камней, прочистить водопропускные лотки и укрепить поврежденную сеть.
Ремонт ведут 10 человек и 4 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
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