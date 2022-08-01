На Мамайском перевале завершают укрепление обрушившегося из-за дождей склона

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Ливни, обрушившиеся на центральные районы Сочи в конце июля, спровоцировали сель на Мамайском перевале. Местами грунт порвал защитную сетку.

В настоящее время ФКУ «Черноморье» завершает работы на 171 км трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией. Там ранее на 600-метровом участке под защитную укрепляющую сетку обвалился грунт.

Работы начали в выходные, чтобы избежать дополнительной нагрузки на пропускную способность дороги. Завершить их планируют в течение дня 1 августа. Рабочим предстоит вывезти в общей сложности до 300 куб. м грунта и камней, прочистить водопропускные лотки и укрепить поврежденную сеть.

Ремонт ведут 10 человек и 4 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Туапсинском районе на Шаумянском перевале заасфальтировали два опасных участка дороги.