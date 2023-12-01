На курорте «Красной Поляне» 1 декабря открыли горнолыжный сезон

Для любителей горных лыж и сноубордов открыли трассы в долине «Цирк-2» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

Доступны склоны продвинутого и среднего уровней — «Восточный Цирк-2» и «Аибга». На Поляне 2200 открыли бугельный подъемник «зеленой» трассы для обучающихся «Первый снег».

Открыты и канатные дороги — «Красная Поляна», «Реликтовый лес», «Вершина», «Аибга», «Черная пирамида» и «Бугель первый снег», сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».

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