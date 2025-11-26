На курорте «Красная Поляна» отметили рост числа одиноких путешественников

За год количество соло-путешественников увеличилось на 22%.

Отмечается, что для молодежи до 25 лет это стало не просто форматом отдыха, а стилем жизни.

Одновременно на 8% выросло количество самостоятельных романтических поездок для двоих. Однако число «самостоятельных» пенсионеров уменьшилось на 12%.

