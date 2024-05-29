На курортах Кубани пятизвездочные отели подняли цену на размещение на 20%

До официального старта высокого курортного сезона в крае осталось два дня. Большая часть отдыхающих уже забронировала отели. Тем, кто откладывал этот момент до последнего, загар на кубанских курортах может обойтись намного дороже.

Новый отель на берегу озера Абрау открылся в прошлом году. Здесь семь этажей со всеми удобствами и удовольствиями отпускной жизни: есть спортзал, спа-центр, ресторан на крыше. На лето забронировали уже 70% номерного фонда.

— Пять лет назад в октябре в Сириусе мы, например, жили за 1 тыс. рублей в сутки, а сейчас это 10 тыс.

— Сильной проблемы я в этом не вижу. Хотелось бы, конечно, чуть дешевле. Но если мы хотим комфорта, то за него нужно платить.

«Стандартный номер с видом на озеро в среднем этим летом будет стоить порядка 16-17 тыс. рублей за ночь на две персоны с включенными завтраками. Самый дорогой номер — «Гранд люкс» — варьируется от 40 до 50 тыс. рублей за ночь», — говорит генеральный менеджер отеля Abrau Light Игорь Кислов.

Самые дорогие отели в этом году — в Сочи. Связано это отчасти с единственным открытым аэропортом в крае. Чтобы найти бюджетный вариант, эксперты советуют тщательно мониторить сайты.

«Рекомендую обратиться к своему личному турагенту. Либо альтернатива — не бросаться на первый выскочивший вариант по высокой цене, а потратить минут 30-40, иногда 2 часа, да даже несколько дней по 30 минут, но найти недорогие варианты размещения. Они есть», — рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По сравнению с сезоном 2023 года путевки в кубанские пятизвездочные отели прибавили в цене на 20%, а три звезды подорожали на 10%.

«Самые низкие цены зафиксированы на Азовском побережье. Здесь и Приморско-Ахтарск, и Темрюк, и Ейск, а также станицы Должанская и Голубицкая. Это излюбленные места отдыха всех россиян за небольшие цены», — говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Чем объясняют повышение цены? Прежде всего популярностью Черноморья. Но есть и другие факторы:

«Цены выросли примерно на 10% в связи с увеличением затрат на коммунальные услуги, с инфляцией», — объясняет директор отеля «Олимп» Евгений Ботев.

Еще один аргумент — популярные среди туристов заграничные направления сейчас закрыты. Люди, которые привыкли отдыхать за рубежом, тоже отправляются на Черноморское побережье, повышая спрос.