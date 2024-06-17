На кубанском предприятии мясной продукции начали внедрять бережливые технологии

Речь идет о краснодарской компании «Юг-Фуд». Она занимается производством продукции из мяса животных и птицы, переработкой и консервированием, выпускает готовые корма для животных, содержащихся на фермах.

На предприятии в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» приступили к оптимизации процессов. В этом предприятию помогают эксперты Регионального центра компетенций.

«Задача экспертов РЦК — помочь компании увеличить выручку, сократить издержки, но самое главное, развить компетенции специалистов, чтобы в будущем они могли обучать коллег и самостоятельно тиражировать полученный опыт. Уверен, что участие в национальном проекте позволит команде по-новому взглянуть на многие рабочие процессы и улучшить свою производительность», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Команде Центра предстоит выбрать производственный участок для улучшения, проанализировать его работу, выявить недостатки и устранить их, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.