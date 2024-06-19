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На Кубани заключенный закидал кусками кирпичей сотрудников колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaklyuchennyj-zakidal-kuskami-kirpichej-sotrudnikov-kolonii
На Кубани заключенный закидал кусками кирпичей сотрудников колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Специализированная прокуратура в ходе проверки выявила факт противоправных действий осужденного в отношении сотрудников колонии.

Установили, что 1 мая осужденный находился в камере за допущенное нарушение правил внутреннего распорядка. Он угрожал сотрудникам учреждения, после чего начал бросать в них куски кирпичей, которые он добыл, разобрав перегородку санузла.

Материалы проверки направили в следственный отдел, в отношении осужденного возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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