На Кубани заключенный закидал кусками кирпичей сотрудников колонии

Специализированная прокуратура в ходе проверки выявила факт противоправных действий осужденного в отношении сотрудников колонии.

Установили, что 1 мая осужденный находился в камере за допущенное нарушение правил внутреннего распорядка. Он угрожал сотрудникам учреждения, после чего начал бросать в них куски кирпичей, которые он добыл, разобрав перегородку санузла.

Материалы проверки направили в следственный отдел, в отношении осужденного возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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