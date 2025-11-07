На Кубани задержан подозреваемый в коммерческом подкупе в Республике Коми

Бывшего сотрудника общества с ограниченной ответственностью, в отношении которого в Коми расследуется уголовное дело, задержали по месту жительства в Краснодарском крае сотрудники ФСБ.

В отношении мужчины по материалам УФСБ России по Республике Коми возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина был руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте. Он предложил своему субподрядчику передать 3 млн рублей за содействие в беспрепятственной приемке работ, подписании документов и своевременной оплате. Злоумышленник получил часть денег, но через некоторое время его уволили и получить остальное он не успел.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Краснодарском крае. Его этапировали Сыктывкар для проведения следственных и процессуальных действий.

Правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях в Инте, Усинске и Екатеринбурге. Продолжается закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

