На Кубани задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его жены в ОАЭ

Членов преступной группы правоохранители задержали в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в Объединенных Арабских Эмиратах, где они проживали.

По данным МВД, в октябре этого года подозреваемые похитили бизнесмена и его жену, чтобы получить криптовалюту. Супругов держали в арендованном помещении и перевозили на взятом напрокат автомобиле. Впоследствии мужчину и женщину убили, а тела закопали в пустыне.

Организовать похищение членам ОПГ помогали сообщники. После убийства преступники избавлялись от ножей и личных вещей жертв, оставляя их на территории разных эмиратов.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, сообщила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк.

