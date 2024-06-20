На Кубани за сутки на свет появились четыре двойни

В Краснодарском крае за последние сутки родились 136 детей — 73 мальчика и 63 девочки.

В Краснодаре родились 68 малышей, в Сочи — 19, в Армавире — 7, в Анапе — 4, в Новороссийске — 3. В Ленинградском районе родилось 4 ребенка, в Курганинском и Тихорецком районах родились — по трое, в Белореченском, Каневском, Тимашевском районах — по двое детей. В Апшеронском районе появилась на свет одна девочка.

Кроме того, за сутки на Кубани на свет появились четыре двойни, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

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