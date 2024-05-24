На Кубани в течение трех дней ожидается максимальный индекс ультрафиолета

Чем выше этот показатель, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам.

В обсерватории КубГУ ежедневно наблюдают за солнцем и не связывают повышение уровня ультрафиолета с активностью звезды.

«Чем южнее от полюса, чем выше поднимается солнышко, тем более активным становится ультрафиолетовое излучение, а в горах оно достигает критических значений», — рассказывает заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Уровень ультрафиолета зависит в том числе от облачности или отражения от земной поверхности. Почва и вода отражает менее 10% УФ-лучей, сухой пляжный песок — 15%, а морская пена — 25%. Это означает, что люди под палящем солнцем у воды — как на сковороде и открыты радиации.

Люди должны самостоятельно следить за изменениями формы, цвета и размера родинок и при любых переменах обращаться к врачу.

«Если человек сгорел, это уже ожог, повреждение кожи. Оно может запустить механизм развития какого-то онкологического процесса. Такого как меланома кожи или рак кожи», — объясняет главный врач Онкологического диспансера № 4 министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Видлога.

Носить одежду из натуральных тканей с длинным рукавом и не забывать головной убор — простые истины, о которых с приходом тепла снова нужно вспомнить. В южные широтах солнцезащитный крем должен быть с самой высокой степенью защиты.

Человеческое тело условно можно разделить на 11 зон. На каждую нужно наносить не менее 2 мл крема. Это примерно чайная ложка.

В группе риска не только люди со светлой кожей, но и все туристы, которые приезжают из регионов с более низким индексом УФ-облученности.

По прогнозу Гидрометцентра, высокий уровень солнечного воздействия сохранится в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах еще ближайшие три дня.