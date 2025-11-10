На Кубани в структуру здравоохранения привлекли более 600 человек в 2025 году

Новых специалистов в медучреждения трудоустраивают в рамках модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил и. о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, особое внимание уделяют устранению кадрового дефицита в отдаленных и труднодоступных районах Краснодарского края. Для этого специалистам выплачивают денежное вознаграждение.

Филиппов подчеркнул, что по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены выплаты в 1,5 млн рублей. Их получили уже более 120 медицинских работников.

В Брюховецкую ЦРБ недавно трудоустроились пять новых специалистов, среди которых врач-невролог и врачи-педиатры. Эти специальности в регионе в числе самых востребованных, как и эндокринологи, фельдшеры и гинекологи.

На Кубани медицинские специалисты также могут получить 1,5 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Программой с начала текущего года воспользовались более 150 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

