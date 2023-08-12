На Кубани в ночь на 13 августа можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды

Каждый год с 17 июля по 24 августа в небе можно наблюдать за метеорным потоком Персеиды. В этом году пик звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа.

Чтобы увидеть космическое явление, нужно наблюдать за звездопадом в полной темноте, без искусственных источников света.

Идеальные места для наблюдения за звездопадом находятся в горах Красной Поляны — это Бзерпинский карниз и озеро Зеркальное. А также на стоянке Инструкторская щель и приют «Фишт» на плато Лагонаки в республике Адыгея, сообщает Кавказский заповедник в Telegram.

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