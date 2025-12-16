На Кубани в 2025 году отремонтировали 63 культурно-досуговых учреждения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе приводят в порядок клубы и дома культуры по краевой госпрограмме «Развитие культуры».

В 2025 году ремонт выполнили в 63 культурно-досуговых учреждениях края. На эти цели выделили около 1 млрд рублей.

«Создаем комфортные условия для клубной работы — центров эстетического воспитания детей, технического творчества и ремесел, театральных кружков и литературных гостиных. В сельской местности такие объединения по интересам, как правило, сосредоточены в Домах культуры, там же устраивают мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам», — отметил губернатор.

Он пояснил, что в небольших населенных пунктах вся творческая жизнь сосредоточена в ДК. В 2026 году планируется отремонтировать не менее 15 таких учреждений. На эти цели выделили около 500 млн рублей.

В этом году капитальный ремонт сделали в Бойкопонурском сельском ДК Калининского района. В частности, обновили подвальное помещение, заменили инженерные коммуникации, сделали перепланировку кабинетов. На базе этого дома культуры работают народный ансамбль «Казачья удаль», детский вокальный ансамбль народной песни «Ладушки», образцовый вокальный ансамбль народной песни «Понурские казачата», атакже кружки художественного слова и декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в нем находится филиал детской школы искусств.

Также отремонтировали сельский ДК в станице Новоплатнировской Ленинградского муниципального округа. Он был построен более 50 лет назад. Сейчас в нем действуют 27 кружков. Визитной карточкой учреждения являются образцовый ансамбль танца «Ровесник». Он регулярно участвует в краевых и районных мероприятиях.

Фактически заново отстроили ДК в станице Некрасовской Усть-Лабинского района. Для этого потребовалось 87,5 млн рублей. На эти средства укрепили фундамент и стены, перестелили кровлю, заменили инженерные коммуникации, поставили новые окна и двери. Кроме того, оформили зрительный зал. В нем будут выступать коллективы культурно-досугового центра «Некрасовский», в том числе ансамбль «Импрессия». Также в ДК работают художественный кружок «Вдохновение» и молодежный клуб «В ритме движения».

На Кубани создали одну из самых крупных в стране сеть клубов и домов культуры, центров досуга и традиционных ремесел. В хуторах, селах и станицах сосредоточены 90% из них, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

