На Кубани в 2023 году восстановили права более 6 тыс. дольщиков

В краевом центре 5 февраля прошло расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором подвели итоги работы за прошлый год.

По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, всего выявили более 140 тыс. нарушений федерального законодательства. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли около 27 тыс. виновных. Более 10 тыс. исков на сумму порядка 3,5 млрд рублей направили в суд. Органы прокуратуры региона приняли 60 тыс. граждан и рассмотрели более 150 тыс. обращений.

«В 2023 году органы прокуратуры уделяли внимание защите обманутых дольщиков — восстановили права более 6 тыс. граждан. Из реестра проблемных домов исключили 73 объекта. Прокуроры добились дополнительного финансирования на приобретение жилья детям-сиротам в размере 500 млн рублей, а всего на эти цели в регионе выделили 4 млрд рублей и приобрели более 1,2 тыс. квартир. Прокурорского вмешательства потребовал вопрос обеспечения больных жизненно важными лекарствами — дополнительно выделили из бюджета 1,5 млрд рублей. Это позволило обеспечить медикаментами более 100 тыс. пациентов», — сказал Табельский.

Кроме того, в течение прошлого года прокуроры выявили 4,5 тыс. случаев коррупции и привлекли к ответственности почти 3 тыс. должностных лиц, а также возбудили 74 уголовных дела на коррупционеров и взыскали 350 млн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что у прокуратуры и органов власти региона разные полномочия, но одинаковые приоритеты — благополучие и стабильность жителей.

«В 2023 году мы добились достойных показателей в сельском хозяйстве, промышленности, курортной сфере — все благодаря тому, что в крае соблюдается правовая защищенность жителей и бизнеса. Закон и порядок — на первом месте. Это привлекает инвесторов, они вкладывают средства в экономику, создают производства. Рост бюджета позволяет развивать соцсферу. В этом году на нее выделим 307 млрд рублей — почти на 20 млрд рублей больше, чем в прошлом году», — заявил глава региона.

Он также отметил, что в прошлом году край активно использовал возможности нацпроектов — построили 18 детских садов и 16 школ.

«В 2024 году на достижение целей нацпроектов мы предусмотрели почти 62 млрд рублей — построим еще 43 социально значимых объекта, в том числе 15 школ, 11 поликлиник, 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Надзор со стороны прокуратуры обеспечивает своевременную работу подрядчиков», — добавил губернатор.

Кондратьев также рассчитывает на сотрудничество с ведомством в вопросах сохранения земельного фонда региона — пресечения незаконных застройки, передачи земель и вырубки ценных территорий.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что ни одно заседание законодательного собрания не проходит без участия прокуратуры.

«В 2023 году получили 359 заключений прокуратуры на проекты законов и постановлений — это большая работа для законодательства края. Важное направление — рассмотрение проекта закона о бюджете. Прокуратура обратила внимание на дополнительное финансирование многих сфер, в том числе социальной. Приняли проекты законов об административных правонарушениях. В основе нашей работы — конструктивное взаимодействие,» — сказал Бурлачко.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин подвел итоги заседания и обозначил задачи на 2024 год — среди них соблюдение прав военнослужащих и их семей, вопросы целевого расходования средств и нарушение прав предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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