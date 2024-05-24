На Кубани трое пассажиров легковушки напали на инспектора ДПС

Инцидент произошел в ночь 19 мая в станице Тбилисской. Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ—2115 за нарушение правил дорожного движения.

У водителя, 26-летнего приезжего из Ставропольского края, не оказалось при себе водительского удостоверения. Полицейские предложили парню проследовать в патрульный автомобиль для проверки и составления административных материалов.

Трое пассажиров ВАЗ—2115, среди которых была женщина, решили этому помешать. Они вели себя агрессивно, провоцировали конфликт и оказывали неповиновение полицейским. Одному из них мужчины нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу. На агрессивных пассажиров завели административные протоколы за неповиновение полиции. Двоим нарушителям предстоит административный арест на 15 суток. Женщине, так как у нее на иждивении семь несовершеннолетних детей, суд назначил штраф 4 тыс. рублей.

Водителя также привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и езду без прав. В настоящее время материалы проверки по факту применения насилия в отношении полицейского, направлены в следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На троих пассажиров легковушки, жителей Ставропольского края, завели уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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